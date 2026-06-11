FTSE 100-Titel Next-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Next-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Next eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Das Next-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Next-Anteile 64,34 GBP wert. Bei einem Investment von 100 GBP in die Next-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,554 Next-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.06.2026 gerechnet (139,70 GBP), wäre die Investition nun 217,13 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 117,13 Prozent angewachsen.

Next erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 15,71 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at