FTSE 100-Titel Next-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Next-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Next-Aktien gewesen.

Am 12.03.2025 wurden Next-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen Next-Anteile an diesem Tag bei 97,30 GBP. Wer vor 1 Jahr 10 000 GBP in die Next-Aktie investiert hat, hat nun 102,775 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 11.03.2026 13 134,64 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 127,80 GBP belief. Das kommt einer Steigerung um 31,35 Prozent gleich.

Der Next-Wert an der Börse wurde auf 14,78 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at