Next Aktie
WKN: 779551 / ISIN: GB0032089863
|Rentable Next-Investition?
|
22.10.2026 10:03:22
FTSE 100-Titel Next-Aktie: So viel hätte eine Investition in Next von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurden Next-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 132,40 GBP. Bei einem Next-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,553 Next-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Next-Aktie auf 152,55 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 152,19 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 15,22 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Next bezifferte sich zuletzt auf 17,33 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Next PLC
|
22.10.26
|FTSE 100-Titel Next-Aktie: So viel hätte eine Investition in Next von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
15.10.26
|FTSE 100-Titel Next-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Next von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
12.10.26
|Börse London: FTSE 100 am Nachmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
08.10.26
|FTSE 100-Wert Next-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Next-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
06.10.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 beendet den Dienstagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
01.10.26
|FTSE 100-Wert Next-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Next-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
24.09.26
|FTSE 100-Wert Next-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Next von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
18.09.26
|Freitagshandel in London: FTSE 100 präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
Analysen zu Next PLC
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Next PLC
|178,40
|-1,35%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX leichter -- US-Börsen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt bewegen sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street notiert tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.