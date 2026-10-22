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WKN: 779551 / ISIN: GB0032089863

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Rentable Next-Investition? 22.10.2026 10:03:22

FTSE 100-Titel Next-Aktie: So viel hätte eine Investition in Next von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Next-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurden Next-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 132,40 GBP. Bei einem Next-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,553 Next-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Next-Aktie auf 152,55 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 152,19 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 15,22 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Next bezifferte sich zuletzt auf 17,33 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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