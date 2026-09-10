FTSE 100-Titel Next-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Next-Investment von vor 5 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Next-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde die Next-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 80,42 GBP wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 12,435 Next-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 09.09.2026 auf 150,00 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 865,29 GBP wert. Mit einer Performance von +86,53 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Next eine Marktkapitalisierung von 17,41 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at