Next Aktie
WKN: 779551 / ISIN: GB0032089863
|Rentable Next-Investition?
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05.11.2026 10:03:20
FTSE 100-Titel Next-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Next von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurden Next-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Next-Anteile an diesem Tag 81,07 GBP wert. Bei einem Next-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,233 Next-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 192,49 GBP, da sich der Wert einer Next-Aktie am 04.11.2026 auf 156,05 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 92,49 Prozent zugenommen.
Der Marktwert von Next betrug jüngst 17,23 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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