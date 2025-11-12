Ocado Group Aktie

Ocado Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C2GZ / ISIN: GB00B3MBS747

Ocado Group-Performance 12.11.2025 10:03:49

FTSE 100-Titel Ocado Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ocado Group von vor einem Jahr gekostet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Ocado Group-Investment verlieren können.

Das Ocado Group-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Ocado Group-Papiers betrug an diesem Tag 3,32 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3 014,772 Ocado Group-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 11.11.2025 6 421,47 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 2,13 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 35,79 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Ocado Group einen Börsenwert von 1,72 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

