Profitables Ocado Group-Investment? 04.02.2026 10:04:58

FTSE 100-Titel Ocado Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ocado Group-Investment von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Ocado Group gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Ocado Group-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 3,02 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Ocado Group-Aktie investiert hätte, hätte er nun 331,126 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Ocado Group-Papiers auf 2,32 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 768,87 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments -23,11 Prozent.

Ocado Group war somit zuletzt am Markt 1,75 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

