Ocado Group Aktie
WKN DE: A1C2GZ / ISIN: GB00B3MBS747
|Ocado Group-Anlage unter der Lupe
|
24.12.2025 10:03:46
FTSE 100-Titel Ocado Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ocado Group von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Ocado Group-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 22,50 GBP. Bei einem Ocado Group-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 444,453 Ocado Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 2,42 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 075,13 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 89,25 Prozent verkleinert.
Die Marktkapitalisierung von Ocado Group bezifferte sich zuletzt auf 2,02 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ocado Group PLCmehr Nachrichten
|
10:03
|FTSE 100-Titel Ocado Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ocado Group von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
23.12.25
|Freundlicher Handel: FTSE 100 am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
23.12.25
|Dienstagshandel in London: So entwickelt sich der FTSE 100 am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
23.12.25
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zum Start mit Gewinnen (finanzen.at)
|
22.12.25