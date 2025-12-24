FTSE 100-Titel Ocado Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ocado Group von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Ocado Group-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurden Ocado Group-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 22,50 GBP. Bei einem Ocado Group-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 444,453 Ocado Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 2,42 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 075,13 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 89,25 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von Ocado Group bezifferte sich zuletzt auf 2,02 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at