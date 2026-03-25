FTSE 100-Titel Ocado Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ocado Group-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Ocado Group-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Ocado Group-Aktie an der Börse LSE feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Ocado Group-Aktie bei 3,10 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das Ocado Group-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3 227,889 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Ocado Group-Papiers auf 1,88 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 057,13 GBP wert. Damit wäre die Investition um 39,43 Prozent gesunken.

Die Marktkapitalisierung von Ocado Group belief sich zuletzt auf 1,56 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at