Ocado Group Aktie
WKN DE: A1C2GZ / ISIN: GB00B3MBS747
|Ocado Group-Investmentbeispiel
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27.05.2026 10:03:35
FTSE 100-Titel Ocado Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ocado Group-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit der Ocado Group-Aktie statt. Der Schlusskurs der Ocado Group-Anteile betrug an diesem Tag 2,64 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das Ocado Group-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3 786,445 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 26.05.2026 auf 2,09 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 928,81 GBP wert. Das entspricht einem Minus von 20,71 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Ocado Group eine Börsenbewertung in Höhe von 1,71 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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