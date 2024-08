FTSE 100-Titel Ocado Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Ocado Group von vor 3 Jahren bedeutet

Investoren, die vor Jahren in Ocado Group-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Ocado Group-Anteilen an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Ocado Group-Aktie 18,55 GBP wert. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Ocado Group-Aktie investiert, befänden sich nun 539,084 Ocado Group-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Ocado Group-Aktien wären am 30.07.2024 2 191,37 GBP wert, da der Schlussstand 4,07 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 78,09 Prozent verringert.

Ocado Group war somit zuletzt am Markt 3,55 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

