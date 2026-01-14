Ocado Group Aktie

Ocado Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C2GZ / ISIN: GB00B3MBS747

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Ocado Group-Anlage im Blick 14.01.2026 10:03:57

FTSE 100-Titel Ocado Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Ocado Group von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren Ocado Group-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurde das Ocado Group-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 7,68 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 130,174 Ocado Group-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 375,81 GBP, da sich der Wert einer Ocado Group-Aktie am 13.01.2026 auf 2,89 GBP belief. Das kommt einer Abnahme um 62,42 Prozent gleich.

Der Ocado Group-Wert an der Börse wurde auf 2,39 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Ocado Group PLC

mehr Nachrichten