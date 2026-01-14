Ocado Group Aktie
WKN DE: A1C2GZ / ISIN: GB00B3MBS747
|Ocado Group-Anlage im Blick
|
14.01.2026 10:03:57
FTSE 100-Titel Ocado Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Ocado Group von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurde das Ocado Group-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 7,68 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 130,174 Ocado Group-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 375,81 GBP, da sich der Wert einer Ocado Group-Aktie am 13.01.2026 auf 2,89 GBP belief. Das kommt einer Abnahme um 62,42 Prozent gleich.
Der Ocado Group-Wert an der Börse wurde auf 2,39 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ocado Group PLC
|
14.01.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
14.01.26
|Aufschläge in London: FTSE 100 zeigt sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
14.01.26
|FTSE 100-Titel Ocado Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Ocado Group von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
13.01.26
|Verluste in London: FTSE 100 verbucht Verluste (finanzen.at)
|
13.01.26