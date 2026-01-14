FTSE 100-Titel Ocado Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Ocado Group von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren wurde das Ocado Group-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 7,68 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 130,174 Ocado Group-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 375,81 GBP, da sich der Wert einer Ocado Group-Aktie am 13.01.2026 auf 2,89 GBP belief. Das kommt einer Abnahme um 62,42 Prozent gleich.

Der Ocado Group-Wert an der Börse wurde auf 2,39 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at