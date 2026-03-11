Ocado Group Aktie

Ocado Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C2GZ / ISIN: GB00B3MBS747

Ocado Group-Anlage 11.03.2026 10:03:51

FTSE 100-Titel Ocado Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Ocado Group von vor 3 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Ocado Group eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 11.03.2023 wurde das Ocado Group-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 4,51 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in Ocado Group-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 22,168 Ocado Group-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 10.03.2026 44,89 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 2,03 GBP belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 55,11 Prozent.

Ocado Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,68 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Ocado Group PLC

Analysen zu Ocado Group PLC

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Ocado Group PLC 2,35 -0,34% Ocado Group PLC

