Ocado Group Aktie
WKN DE: A1C2GZ / ISIN: GB00B3MBS747
|Ocado Group-Anlage
|
11.03.2026 10:03:51
FTSE 100-Titel Ocado Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Ocado Group von vor 3 Jahren bedeutet
Am 11.03.2023 wurde das Ocado Group-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 4,51 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in Ocado Group-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 22,168 Ocado Group-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 10.03.2026 44,89 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 2,03 GBP belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 55,11 Prozent.
Ocado Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,68 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Ocado Group PLC
Aktien in diesem Artikel
|Ocado Group PLC
|2,35
|-0,34%
