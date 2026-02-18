Ocado Group Aktie

Ocado Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C2GZ / ISIN: GB00B3MBS747

Frühe Anlage 18.02.2026 10:04:02

FTSE 100-Titel Ocado Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Ocado Group von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Ocado Group eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Am 18.02.2021 wurde das Ocado Group-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 25,65 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 3,899 Ocado Group-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 17.02.2026 8,71 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 2,23 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 91,29 Prozent verkleinert.

Ocado Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,82 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

