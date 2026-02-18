Ocado Group Aktie
WKN DE: A1C2GZ / ISIN: GB00B3MBS747
|Frühe Anlage
|
18.02.2026 10:04:02
FTSE 100-Titel Ocado Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Ocado Group von vor 5 Jahren bedeutet
Am 18.02.2021 wurde das Ocado Group-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 25,65 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 3,899 Ocado Group-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 17.02.2026 8,71 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 2,23 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 91,29 Prozent verkleinert.
Ocado Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,82 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel
|Ocado Group PLC
|2,66
|2,11%
