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Ocado Group Aktie

Ocado Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C2GZ / ISIN: GB00B3MBS747

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Ocado Group-Investment 18.03.2026 10:04:50

FTSE 100-Titel Ocado Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Ocado Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Ocado Group-Aktien verlieren können.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der Ocado Group-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 20,32 GBP. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 49,220 Ocado Group-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 2,11 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 103,66 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 89,63 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von Ocado Group belief sich zuletzt auf 1,75 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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