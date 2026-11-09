Pearson Aktie
WKN: 858266 / ISIN: GB0006776081
|Frühe Anlage
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09.11.2026 10:03:46
FTSE 100-Titel Pearson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pearson von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem Pearson-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 7,45 GBP. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 GBP in die Pearson-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 13,432 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 173,94 GBP, da sich der Wert eines Pearson-Papiers am 06.11.2026 auf 12,95 GBP belief. Das entspricht einem Plus von 73,94 Prozent.
Der Pearson-Wert an der Börse wurde auf 7,76 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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