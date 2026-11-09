FTSE 100-Titel Pearson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pearson von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Pearson gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem Pearson-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 7,45 GBP. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 GBP in die Pearson-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 13,432 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 173,94 GBP, da sich der Wert eines Pearson-Papiers am 06.11.2026 auf 12,95 GBP belief. Das entspricht einem Plus von 73,94 Prozent.

Der Pearson-Wert an der Börse wurde auf 7,76 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at