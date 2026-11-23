Das wäre der Verdienst eines frühen Pearson-Einstiegs gewesen.

Die Pearson-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 9,67 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1 034,340 Pearson-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Pearson-Papiers auf 13,00 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 441,25 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 34,41 Prozent angezogen.

Pearson wurde am Markt mit 7,77 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at