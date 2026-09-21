FTSE 100-Titel Pearson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pearson von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Pearson-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 21.09.2025 wurden Pearson-Anteile an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 10,39 GBP. Bei einem Pearson-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 962,464 Pearson-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 342,64 GBP, da sich der Wert eines Pearson-Anteils am 18.09.2026 auf 11,79 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 13,43 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Pearson eine Börsenbewertung in Höhe von 7,06 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at