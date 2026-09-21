Pearson Aktie
WKN: 858266 / ISIN: GB0006776081
|Profitables Pearson-Investment?
|
21.09.2026 10:03:43
FTSE 100-Titel Pearson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pearson von vor einem Jahr eingefahren
Am 21.09.2025 wurden Pearson-Anteile an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 10,39 GBP. Bei einem Pearson-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 962,464 Pearson-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 342,64 GBP, da sich der Wert eines Pearson-Anteils am 18.09.2026 auf 11,79 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 13,43 Prozent angezogen.
Zuletzt ergab sich für Pearson eine Börsenbewertung in Höhe von 7,06 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Pearson plc
|
10:03
|FTSE 100-Titel Pearson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pearson von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
18.09.26
|Handel in London: FTSE 100 notiert mittags im Minus (finanzen.at)
|
14.09.26
|FTSE 100-Wert Pearson-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pearson von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
10.09.26
|Handel in London: FTSE 100 notiert zum Start im Plus (finanzen.at)
|
09.09.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 fällt zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
07.09.26
|Aufschläge in London: FTSE 100 am Montagnachmittag in Grün (finanzen.at)
|
07.09.26
|FTSE 100-Papier Pearson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Pearson-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
02.09.26
|Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 präsentiert sich am Mittwochnachmittag leichter (finanzen.at)
Analysen zu Pearson plc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Pearson plc
|13,81
|0,29%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise gehen weiter zurück: ATX fester -- DAX leitet Erholungskurs ein -- Asiens Börsen mit Gewinnen - Feiertagspause in Japan
Dem ATX zeigt sich zum Wochenstart mit Gewinnen. Der DAX verzeichnet ebenfalls Stabilisierungstendenzen und legt zu. Die Aktienmärkte in Asien zeigten mehrheitlich Gewinne.