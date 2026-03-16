Pearson Aktie
WKN: 858266 / ISIN: GB0006776081
|Lohnendes Pearson-Investment?
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16.03.2026 10:04:12
FTSE 100-Titel Pearson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Pearson-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurden Pearson-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Pearson-Papiers betrug an diesem Tag 8,38 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in Pearson-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 193,317 Pearson-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 13.03.2026 auf 9,88 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 785,20 GBP wert. Das entspricht einem Anstieg um 17,85 Prozent.
Pearson war somit zuletzt am Markt 6,17 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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