Pearson Aktie

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WKN: 858266 / ISIN: GB0006776081

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Pearson-Investmentbeispiel 26.10.2026 10:04:08

FTSE 100-Titel Pearson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Pearson-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Pearson-Aktie Investoren gebracht.

Am 26.10.2023 wurde die Pearson-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Pearson-Papiers betrug an diesem Tag 9,30 GBP. Bei einem Pearson-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 107,527 Pearson-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 471,51 GBP, da sich der Wert einer Pearson-Aktie am 23.10.2026 auf 13,69 GBP belief. Mit einer Performance von +47,15 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Pearson zuletzt 8,20 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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