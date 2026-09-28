Pearson Aktie

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WKN: 858266 / ISIN: GB0006776081

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Rentabler Pearson-Einstieg? 28.09.2026 10:03:45

FTSE 100-Titel Pearson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Pearson-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Pearson eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Pearson-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 8,68 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 11,518 Pearson-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 25.09.2026 140,35 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 12,19 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 40,35 Prozent vermehrt.

Alle Pearson-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,29 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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