FTSE 100-Titel Pearson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Pearson-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Pearson-Aktien gewesen.

Am 18.05.2021 wurden Pearson-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 8,78 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das Pearson-Papier investiert hätte, hätte er nun 1 139,471 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Pearson-Papiers auf 11,00 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 528,49 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +25,28 Prozent.

Der Pearson-Wert an der Börse wurde auf 6,60 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at