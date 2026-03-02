Pearson Aktie
WKN: 858266 / ISIN: GB0006776081
|Profitabler Pearson-Einstieg?
|
02.03.2026 10:16:34
FTSE 100-Titel Pearson-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Pearson von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde das Pearson-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 8,56 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Pearson-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 11,682 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 27.02.2026 auf 9,60 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 112,13 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +12,13 Prozent.
Alle Pearson-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,06 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
