Pearson Aktie

WKN: 858266 / ISIN: GB0006776081

Profitabler Pearson-Einstieg? 02.03.2026 10:16:34

FTSE 100-Titel Pearson-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Pearson von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Pearson-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Pearson-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 8,56 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Pearson-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 11,682 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 27.02.2026 auf 9,60 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 112,13 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +12,13 Prozent.

Alle Pearson-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,06 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Pearson plc

Analysen zu Pearson plc

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Pearson plc 10,71 -2,46% Pearson plc

11:01 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
07:20 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 9

Eskalation im Nahen Osten: ATX tiefrot -- DAX rutscht deutlich unter 25.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag mit starken Verlusten. Auch der deutsche Leitindex befindet sich auf rotem Terrain. Die Märkte in Fernost schließen am Montag mehrheitlich im Minus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

