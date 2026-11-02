FTSE 100-Titel Pearson-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pearson von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Pearson-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Pearson-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 5,90 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1 694,915 Pearson-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 13,00 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 22 033,90 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 120,34 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Pearson eine Börsenbewertung in Höhe von 7,80 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at