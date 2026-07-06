FTSE 100-Titel Pearson-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Pearson-Investment von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Pearson-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Pearson-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 8,20 GBP. Bei einem Pearson-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12,198 Pearson-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 03.07.2026 auf 12,27 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 149,61 GBP wert. Das kommt einer Steigerung um 49,61 Prozent gleich.

Der Marktwert von Pearson betrug jüngst 7,34 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at