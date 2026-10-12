Pearson Aktie
WKN: 858266 / ISIN: GB0006776081
|Langfristige Anlage
|
12.10.2026 10:03:45
FTSE 100-Titel Pearson-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Pearson von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurde das Pearson-Papier an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 8,08 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die Pearson-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 237,624 Pearson-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 09.10.2026 auf 12,85 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 903,47 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 59,03 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete Pearson eine Marktkapitalisierung von 7,70 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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