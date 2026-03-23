FTSE 100-Titel Pearson-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Pearson von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Pearson-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 23.03.2021 wurde die Pearson-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Pearson-Papier bei 7,90 GBP. Wenn man vor 5 Jahren 100 GBP in die Pearson-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 12,656 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Pearson-Aktie auf 9,57 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 121,17 GBP wert. Das entspricht einem Zuwachs um 21,17 Prozent.

Insgesamt war Pearson zuletzt 5,96 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at