Pearson Aktie
WKN: 858266 / ISIN: GB0006776081
|Investmentbeispiel
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23.03.2026 10:04:34
FTSE 100-Titel Pearson-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Pearson von vor 5 Jahren verdient
Am 23.03.2021 wurde die Pearson-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Pearson-Papier bei 7,90 GBP. Wenn man vor 5 Jahren 100 GBP in die Pearson-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 12,656 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Pearson-Aktie auf 9,57 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 121,17 GBP wert. Das entspricht einem Zuwachs um 21,17 Prozent.
Insgesamt war Pearson zuletzt 5,96 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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