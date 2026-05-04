Pearson Aktie
WKN: 858266 / ISIN: GB0006776081
|Pearson-Performance im Blick
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04.05.2026 10:03:41
FTSE 100-Titel Pearson-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Pearson von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Pearson-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 11,83 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Pearson-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 8,457 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 01.05.2026 94,29 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 11,15 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 5,71 Prozent abgenommen.
Der Marktwert von Pearson betrug jüngst 6,72 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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