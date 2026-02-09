Pearson Aktie

WKN: 858266 / ISIN: GB0006776081

Lukrative Pearson-Investition? 09.02.2026 10:04:28

FTSE 100-Titel Pearson-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pearson-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Pearson-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 1 Jahr wurde das Pearson-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Pearson-Papier 13,14 GBP wert. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 7,610 Pearson-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 06.02.2026 auf 8,98 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 68,37 GBP wert. Aus 100 GBP wurden somit 68,37 GBP, was einer negativen Performance von 31,63 Prozent entspricht.

Pearson markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,69 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Pearson plc

Analysen zu Pearson plc

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Pearson plc 10,35 0,10% Pearson plc

