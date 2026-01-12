Pearson Aktie

WKN: 858266 / ISIN: GB0006776081

Pearson-Investition im Blick 12.01.2026 10:03:45

FTSE 100-Titel Pearson-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Pearson von vor einem Jahr angefallen

Vor Jahren in Pearson eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Die Pearson-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 12,93 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 773,694 Pearson-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 09.01.2026 auf 10,60 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 201,16 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 17,99 Prozent eingebüßt.

Der Marktwert von Pearson betrug jüngst 6,71 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

