FTSE 100-Titel Pearson-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Pearson-Anleger freuen

Im Zuge der Hauptversammlung von FTSE 100-Wert Pearson am 01.05.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 0,25 GBP je Aktie beschlossen. Die Dividende ist somit im Vorjahresvergleich 4,17 Prozent gestiegen. Die Gesamtausschüttung lässt sich Pearson 160,00 Mio. GBP kosten. Damit wurde die Pearson-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 2,56 Prozent erhöht.

Ausschüttungsrendite im Blick

Letztlich notierte der Pearson-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung via London bei 11,15 GBP. Heute wird das Pearson-Papier Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei der Pearson-Aktie optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenauszahlung an die Investoren. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite der Pearson-Aktie 2,40 Prozent. Damit verbesserte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich, als sie noch 1,87 Prozent betrug.

Tatsächliche Rendite vs. Pearson-Aktienkurs

Im Zeitraum von 3 Jahren hat der Pearson-Aktienkurs via London 35,22 Prozent hinzugewonnen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zuwachs von 115,50 Prozent besser entwickelt als der Pearson-Kurs.

Pearson- Dividendenprognose

Für 2026 prognostizieren Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 0,27 GBP. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 2,40 Prozent steigen.

Wichtigste Eckdaten von Dividenden-Aktie Pearson

Der Börsenwert des FTSE 100-Unternehmens Pearson steht aktuell bei 6,717 Mrd. GBP. Das KGV von Pearson beläuft sich aktuell auf 20,41. Der Umsatz von Pearson betrug in 2025 3,577 Mrd. GBP. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf 0,51 GBP.

Redaktion finanzen.at