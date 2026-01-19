Pearson Aktie
WKN: 858266 / ISIN: GB0006776081
|Profitabler Pearson-Einstieg?
|
19.01.2026 10:04:02
FTSE 100-Titel Pearson-Aktie: Wäre ein Investment in Pearson vor 3 Jahren inzwischen rentabel?
Die Pearson-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 9,42 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Pearson-Papier investiert hätte, hätte er nun 10,613 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Pearson-Aktie auf 9,39 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 99,66 GBP wert. Das entspricht einem Minus von 0,34 Prozent.
Pearson erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,93 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
