Pershing Square Holdings Aktie
WKN DE: A12C4S / ISIN: GG00BPFJTF46
|Pershing Square-Investment im Blick
|
16.06.2026 10:03:56
FTSE 100-Titel Pershing Square-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Pershing Square-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 16.06.2023 wurden Pershing Square-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Pershing Square-Aktie an diesem Tag bei 27,94 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die Pershing Square-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,579 Pershing Square-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 39,14 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 140,09 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 40,09 Prozent vermehrt.
Pershing Square erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6,69 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Pershing Square Holdings
Analysen zu Pershing Square Holdings
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Pershing Square Holdings
|45,70
|0,88%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester -- DAX mit Schwankungen -- Wall Street uneins -- Nikkei mit neuen Rekorden, Chinas Börsen zurückhaltend
Der heimische Aktienmarkt zieht am Mittwoch an, der deutsche Leitindex gibt erneut nach. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Die asiatischen Börsen zeigten am zur Wochenmitte keine einheitliche Tendenz.