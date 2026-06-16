FTSE 100-Titel Pershing Square-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Pershing Square-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Pershing Square-Aktie Anlegern gebracht.

Am 16.06.2023 wurden Pershing Square-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Pershing Square-Aktie an diesem Tag bei 27,94 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die Pershing Square-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,579 Pershing Square-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 39,14 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 140,09 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 40,09 Prozent vermehrt.

Pershing Square erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6,69 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at