WKN DE: A12C4S / ISIN: GG00BPFJTF46

Lukrative Pershing Square-Anlage? 03.02.2026 10:04:03

FTSE 100-Titel Pershing Square-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Pershing Square-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Pershing Square-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit Pershing Square-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Pershing Square-Aktie bei 24,50 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in Pershing Square-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 408,143 Pershing Square-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 02.02.2026 auf 46,16 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18 839,87 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 88,40 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete Pershing Square eine Marktkapitalisierung von 8,03 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

