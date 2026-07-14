FTSE 100-Titel Pershing Square-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Pershing Square von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurde die Pershing Square-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 28,78 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das Pershing Square-Papier investiert hätte, hätte er nun 34,746 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 346,77 GBP, da sich der Wert einer Pershing Square-Aktie am 13.07.2026 auf 38,76 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 34,68 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Pershing Square eine Marktkapitalisierung von 6,81 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at