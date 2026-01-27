Pershing Square Holdings Aktie
WKN DE: A12C4S / ISIN: GG00BPFJTF46
27.01.2026 10:03:57
FTSE 100-Titel Pershing Square-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Pershing Square-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Die Pershing Square-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 28,95 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Pershing Square-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 34,542 Pershing Square-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 604,84 GBP, da sich der Wert eines Pershing Square-Papiers am 26.01.2026 auf 46,46 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 60,48 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Pershing Square belief sich zuletzt auf 8,01 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
