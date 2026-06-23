FTSE 100-Titel Pershing Square-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Pershing Square-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Pershing Square eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Das Pershing Square-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 26,20 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Pershing Square-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 38,168 Pershing Square-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 22.06.2026 auf 38,10 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 454,20 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 45,42 Prozent zugenommen.

Pershing Square markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6,78 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at