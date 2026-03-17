Pershing Square Holdings Aktie

Pershing Square Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12C4S / ISIN: GG00BPFJTF46

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Pershing Square-Performance 17.03.2026 10:03:59

FTSE 100-Titel Pershing Square-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Pershing Square-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Pershing Square-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurde die Pershing Square-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 37,00 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Pershing Square-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 270,270 Pershing Square-Anteilen. Die gehaltenen Pershing Square-Anteile wären am 16.03.2026 11 162,16 GBP wert, da der Schlussstand 41,30 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 11,62 Prozent gesteigert.

Pershing Square war somit zuletzt am Markt 7,25 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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