Pershing Square Holdings Aktie

Pershing Square Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12C4S / ISIN: GG00BPFJTF46

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Performance 08.09.2026 10:03:40

FTSE 100-Titel Pershing Square-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pershing Square von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Pershing Square-Aktie gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das Pershing Square-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 30,46 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 3,283 Pershing Square-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Pershing Square-Aktien wären am 07.09.2026 126,00 GBP wert, da der Schlussstand 38,38 GBP betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 26,00 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Pershing Square belief sich zuletzt auf 6,80 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Pershing Square Holdings

mehr Nachrichten

Analysen zu Pershing Square Holdings

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Pershing Square Holdings 44,90 -0,44% Pershing Square Holdings

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12:01 Zurich Insurance setzt im zweiten Quartal verstärkt auf AMD und Eli Lilly
07.09.26 Apple, Microsoft & eigene Aktie: So positioniert sich UBS im US-Portfolio
06.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.09.26 KW 36: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX tiefrot -- DAX im Minus --Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Markt gibt am Dienstag deutlich nach. Der deutsche Leitindex zeigt sich schwächer. Auch am Dienstag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen