FTSE 100-Titel Pershing Square-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pershing Square von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Pershing Square-Aktie gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das Pershing Square-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 30,46 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 3,283 Pershing Square-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Pershing Square-Aktien wären am 07.09.2026 126,00 GBP wert, da der Schlussstand 38,38 GBP betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 26,00 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Pershing Square belief sich zuletzt auf 6,80 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at