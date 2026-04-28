Pershing Square Holdings Aktie
WKN DE: A12C4S / ISIN: GG00BPFJTF46
|Pershing Square-Investition im Blick
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28.04.2026 10:03:39
FTSE 100-Titel Pershing Square-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pershing Square von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Pershing Square-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 27,05 GBP wert. Wer vor 5 Jahren 10 000 GBP in die Pershing Square-Aktie investiert hat, hat nun 369,667 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 27.04.2026 auf 41,80 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15 452,09 GBP wert. Aus 10 000 GBP wurden somit 15 452,09 GBP, was einer positiven Performance von 54,52 Prozent entspricht.
Insgesamt war Pershing Square zuletzt 7,38 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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