Pershing Square Holdings Aktie

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WKN DE: A12C4S / ISIN: GG00BPFJTF46

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Pershing Square-Anlage im Blick 18.08.2026 10:03:34

FTSE 100-Titel Pershing Square-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pershing Square von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Pershing Square-Investment verdienen können.

Am 18.08.2021 wurde das Pershing Square-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Pershing Square-Aktie bei 26,10 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 3,831 Pershing Square-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 151,11 GBP, da sich der Wert eines Pershing Square-Papiers am 17.08.2026 auf 39,44 GBP belief. Das entspricht einem Zuwachs um 51,11 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Pershing Square bezifferte sich zuletzt auf 6,89 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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