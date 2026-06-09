Pershing Square Holdings Aktie
WKN DE: A12C4S / ISIN: GG00BPFJTF46
|Profitable Pershing Square-Investition?
|
09.06.2026 10:04:08
FTSE 100-Titel Pershing Square-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pershing Square von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Pershing Square-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 38,86 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das Pershing Square-Papier investiert hätte, hätte er nun 257,334 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 195,57 GBP, da sich der Wert eines Pershing Square-Anteils am 08.06.2026 auf 39,62 GBP belief. Mit einer Performance von +1,96 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Zuletzt verbuchte Pershing Square einen Börsenwert von 6,99 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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