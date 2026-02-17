Pershing Square Holdings Aktie
WKN DE: A12C4S / ISIN: GG00BPFJTF46
|Lukrative Pershing Square-Anlage?
|
17.02.2026 10:11:40
FTSE 100-Titel Pershing Square-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pershing Square-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Die Pershing Square-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Pershing Square-Papier bei 44,98 GBP. Bei einem Pershing Square-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 22,232 Pershing Square-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.02.2026 gerechnet (44,06 GBP), wäre die Investition nun 979,55 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 2,05 Prozent verkleinert.
Alle Pershing Square-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,75 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
