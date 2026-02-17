Pershing Square Holdings Aktie

Pershing Square Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12C4S / ISIN: GG00BPFJTF46

Lukrative Pershing Square-Anlage? 17.02.2026 10:11:40

FTSE 100-Titel Pershing Square-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pershing Square-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Pershing Square-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Die Pershing Square-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Pershing Square-Papier bei 44,98 GBP. Bei einem Pershing Square-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 22,232 Pershing Square-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.02.2026 gerechnet (44,06 GBP), wäre die Investition nun 979,55 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 2,05 Prozent verkleinert.

Alle Pershing Square-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,75 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

