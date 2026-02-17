FTSE 100-Titel Pershing Square-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pershing Square-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Pershing Square-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Die Pershing Square-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Pershing Square-Papier bei 44,98 GBP. Bei einem Pershing Square-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 22,232 Pershing Square-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.02.2026 gerechnet (44,06 GBP), wäre die Investition nun 979,55 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 2,05 Prozent verkleinert.

Alle Pershing Square-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,75 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at