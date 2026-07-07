FTSE 100-Titel Pershing Square-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Pershing Square von vor einem Jahr angefallen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Pershing Square-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 41,32 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in das Pershing Square-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,420 Pershing Square-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 91,38 GBP, da sich der Wert eines Pershing Square-Papiers am 06.07.2026 auf 37,76 GBP belief. Das kommt einer Abnahme um 8,62 Prozent gleich.

Der Marktwert von Pershing Square betrug jüngst 6,61 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at