Persimmon Aktie
WKN: 882058 / ISIN: GB0006825383
|Frühe Investition
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07.08.2026 10:03:56
FTSE 100-Titel Persimmon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Persimmon von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das Persimmon-Papier via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 11,43 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 875,274 Persimmon-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.08.2026 gerechnet (11,56 GBP), wäre das Investment nun 10 113,79 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 1,14 Prozent erhöht.
Am Markt war Persimmon jüngst 3,61 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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