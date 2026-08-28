Persimmon Aktie
WKN: 882058 / ISIN: GB0006825383
|Hochrechnung
|
28.08.2026 10:03:39
FTSE 100-Titel Persimmon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Persimmon von vor einem Jahr abgeworfen
Persimmon-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Persimmon-Anteile an diesem Tag 10,83 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das Persimmon-Papier investiert hätte, befänden sich nun 923,788 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 27.08.2026 auf 11,82 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 919,17 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 9,19 Prozent vermehrt.
Persimmon erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,87 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Persimmon plc
|
28.08.26
|FTSE 100-Titel Persimmon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Persimmon von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
21.08.26
|FTSE 100-Titel Persimmon-Aktie: So viel hätte eine Investition in Persimmon von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
14.08.26
|Stockpickers: Persimmon, Savills, Caledonia Mining (Financial Times)
|
14.08.26
|FTSE 100-Titel Persimmon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Persimmon-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
13.08.26
|Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
13.08.26
|Schwache Performance in London: So entwickelt sich der FTSE 100 aktuell (finanzen.at)
|
13.08.26
|LSE-Handel FTSE 100 notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
10.08.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 zeigt sich am Montagnachmittag leichter (finanzen.at)
Analysen zu Persimmon plc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Persimmon plc
|13,81
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Fokus: ATX und DAX gehen nach neuen Rekorden stärker ins Wochenende -- Dow schließt kaum verändert - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.