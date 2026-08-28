FTSE 100-Titel Persimmon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Persimmon von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Persimmon-Aktien verdienen können.

Persimmon-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Persimmon-Anteile an diesem Tag 10,83 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das Persimmon-Papier investiert hätte, befänden sich nun 923,788 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 27.08.2026 auf 11,82 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 919,17 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 9,19 Prozent vermehrt.

Persimmon erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,87 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at