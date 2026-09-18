Persimmon Aktie

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WKN: 882058 / ISIN: GB0006825383

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Persimmon-Anlage im Blick 18.09.2026 10:04:01

FTSE 100-Titel Persimmon-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Persimmon von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren in Persimmon-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Persimmon-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 17,48 GBP. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 GBP in die Persimmon-Aktie investierten, hätten nun 572,082 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Persimmon-Papiere wären am 17.09.2026 6 710,53 GBP wert, da der Schlussstand 11,73 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 32,89 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Persimmon einen Börsenwert von 3,73 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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