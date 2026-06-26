Persimmon Aktie
WKN: 882058 / ISIN: GB0006825383
|Rentable Persimmon-Investition?
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26.06.2026 10:03:50
FTSE 100-Titel Persimmon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Persimmon von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Persimmon-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Persimmon-Anteile bei 15,20 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Persimmon-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 657,895 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Persimmon-Aktie auf 11,29 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 424,34 GBP wert. Die Abnahme von 10 000 GBP zu 7 424,34 GBP entspricht einer negativen Performance von 25,76 Prozent.
Der Persimmon-Wert an der Börse wurde auf 3,51 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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