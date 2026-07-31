Persimmon Aktie
WKN: 882058 / ISIN: GB0006825383
|Profitable Persimmon-Anlage?
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31.07.2026 10:03:59
FTSE 100-Titel Persimmon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Persimmon von vor einem Jahr eingebracht
Persimmon-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 11,45 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 87,336 Persimmon-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Persimmon-Aktie auf 11,11 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 970,31 GBP wert. Damit wäre die Investition um 2,97 Prozent gesunken.
Zuletzt verbuchte Persimmon einen Börsenwert von 3,54 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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