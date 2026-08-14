Persimmon Aktie

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WKN: 882058 / ISIN: GB0006825383

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Lukrative Persimmon-Anlage? 14.08.2026 10:03:41

FTSE 100-Titel Persimmon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Persimmon-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Persimmon-Investment gewesen.

Vor 5 Jahren wurden Persimmon-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Persimmon-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 29,05 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,442 Persimmon-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 13.08.2026 41,15 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 11,96 GBP belief. Das entspricht einer Abnahme von 58,85 Prozent.

Persimmon wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,75 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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